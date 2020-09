De nieuwe doelman van Arsenal genoot ook interesse uit de Jupiler Pro League

Arsenal heeft sinds enkele dagen een nieuwe doelman in de rangen: Rúnar Alex Rúnarsson. De IJslandse keeper genoot ook van Belgische interesse.

Deze maandag heeft Arsenal de komst van Runar Alex Runarsson officieel afgerond. De IJslandse doelman komt over van het Franse Dijon en moet de concurrentie aangaan met Bernd Leno. Hij tekende dus bij de Gunners, maar de international (5 caps) had ook in de Jupiler Pro League kunnen belanden.

Zoon van Runar

Volgens de informatie van het Franse medium So Foot hebben Cercle Brugge en KV Oostende ook hun interesse in de 25-jarige doelman geuit. Arsenal trok uiteindelijk aan het langste eind in het dossier.

Runarsson is de zoon van Runar Kristinsson, vroeger nog als speler en trainer aan de slag bij Sporting Lokeren.