Danel Sinani, het wapen dat Waasland-Beveren nodig had in de strijd om het behoud?

Waasland-Beveren pakte deze week uit met een opvallende transfer. De club huurt Danel Sinani tot aan het einde van het seizoen. De verwachtingen liggen hoog als het over de Luxemburgse aanvaller gaat, maar kan hij ze straks ook inlossen?

De beste schutter van het vorige seizoen in de Luxemburgse competitie opents straks zijn doelpuntenjacht in de Jupiler Pro League. Danel Sinani (23 jaar) wordt door Norwich City tot aan het einde van het seizoen uitgeleend aan Waasland-Beveren. In zijn vaderland staat hij bekend als een grote belofte, maar door de Kanaries wordt hij nog niet rijp geacht voor het grote werk in de Engelse Championship (meteen meedoen voor promotie).

Maar deze carrièrestap had de speler wellicht niet zien aankomen. Hij begon aan het seizoen bij de beloften en scoorde meteen. Sinani stond niet meteen weigerachtig tegenover een seizoen in België. Maar spelen voor het behoud... De speler gaf bij ons toe dat hij eerder al op bezoek was bij de faciliteiten van Standard, zonder dat er een transfer werd beklonken. In plaats van voor de top-4 te spelen moet hij nu Waasland-Beveren mee voor degradatie behoeden.

Een garantie op goals?

Aanvallend mocht er nog altijd iemand de rangen komen versterken bij de Waaslanders. Iemand die de goal weet staan. En dat is het gevan bij Sinani, die in 99 matchen voor F91 Dudelange 44 keer de weg naar de netten vond. Volgens Bertrand Crasson in La Dernière Heure kan hij "op een been mee in België".

Het is aan de speler om het te bewijzen, maar als Sinani de hoge verwachtingen die men bij hem heeft kan inlossen, heeft de club mogelijk een flink wapen in de strijd om het behoud dit jaar.