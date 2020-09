Was Trebel missende puzzelstuk bij Anderlecht? "Hij moet zich de patron voelen"

De goede opmars van Anderlecht de afgelopen weken gaat in recht evenredige lijn met de stijging van het vormpeil van Adrien Trebel, dat is ook Mo Messoudi niet ontgaan.

Bij Sport/Voetbalmagazine onderstreept Messoudi nog eens de kwaliteiten van Trebel bij dit Anderlecht "Anderlecht is helemaal terug Met Tau en Nmecha deden ze twee topstransfers maar vooral de combinatie Trebel-Lokonga is top", klinkt het

"Er is nu een duidelijkere rolverdeling op het middenveld. Trebel is op dit moment de patron van de ploeg, hij gaat er niet meer uit voor Zulj bijvoorbeeld. De middenvelders durven meer verticaal voetballen nu. Hij is een speler die zich de patron van de ploeg moet voelen om optimaal te renderen. Hij tilt op dit moment Anderlecht naar een hoger niveau. Hij is zijn geld, hoe duur hij ook is, waard", besluit Messoudi.