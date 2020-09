Sterkhouder Anderlecht droomt van de grote competities: "Maar hij doet er beter aan nog even te blijven"

Anderlecht trok in januari twee verdedigers uit de MLS aan. Terwijl de ene pas terug is uit zijn thuisland, steelt de andere wekelijks de harten van de Anderlecht-fans.

In een mum van tijd pastte Amir Murillo zich aan aan de Belgische competitie en werd hij een betrouwbare kracht op de rechtsachterpositie bij Anderlecht. De Hondurees international maakt indruk bij Anderlecht en mag dromen van een stap hogerop.

"Hij droomt ervan om ooit in La Liga of Premier League te voetballen. Hij kan dat niveau ook aan. Met zijn grote motor is hij daar de ideale wingback voor. Maar hij heeft nog tijd en focust zich voorlopig volledig op Anderlecht", aldus zijn manager Edgardo Carles aan Het Laatste Nieuws.

Ook ex-Anderlechtspeler Sacha Kljestan ziet dat Murillo zich probleemloos heeft aangepast. "Hij is een goede speler en nu wordt hij ook nog eens omringd door betere spelers, dan ga je automatisch beter voetballen."

"Maar hij kan zich nog ontwikkelen, daarom denk ik dat het geen slecht idee is om nog een tijdje bij Anderlecht te blijven. Zijn toptransfer komt nog wel, hij is nog jong genoeg."