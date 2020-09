Anderlecht roept Covid-uitbraak niet in als excuus: "Uitstellen? Dat is de aller- allerlaatste oplossing"

Veel moet er niet meer gebeuren bij Anderlecht om straks met een te veel aan coronagevallen te zitten. De kern is nu al serieus afgeslankt en vrijdag was er een nieuwe testronde waarvan ze zaterdag de nieuwe resultaten krijgen.

Dat zijn drie tests op vijf dagen die Anderlecht liet doen. Elke keer er iemand kucht of met een bezweet voorhoofd aankomt in Neerpede houden ze zich al vast. De laatste testresultaten zullen zaterdag, ruim voor de match van zondag, beschikbaar zijn.

"We doen er alles aan om nieuwe besmettingen te voorkomen. Wat dat precies inhoudt voor de training? Ik ga je de details over alle protocollen besparen, maar vooral afstand houden. Het is een nieuwe manier van werken, maar ik zag niet één speler die erover klaagde. Ze werkten allemaal heel hard voor zondag."

Maar Anderlecht bereikt straks misschien wel het aantal van zeven A-kernspelers die besmet zijn. Wat gaan ze dan doen? "Uitstellen is echt de aller- allerlaatste oplossing waar ik aan denk. Ik zoek eerst oplossingen binnen de kern."