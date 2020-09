Dit is het verkeerde signaal meneer Bayat: ook Charleroi moet reageren

Genk heeft zijn supporters op hun plaats gezet nadat de beelden van de spionkop zonder maskers op voor veel kritiek zorgden. Een signaal dat moest gegeven worden of we zitten binnen de kortste keren weer met lege stadions. Enkel, gaat Charleroi dat ook doen?

Charleroi kreeg geen slecht rapport van de Pro League na de match tegen Antwerp, wat ons toch verbaasde. Sterke man Mehdi Bayat vergoelijkte het vrijdagavond allemaal wat. In beide vakken achter de doelen kropen de fans bij elkaar, zonder inachtneming van de mondmaskerplicht en de social distancing. Charleroi is geen coronavrije stad, voor de duidelijkheid.

Lege tribunes

Bayat reageerde begrijpend: "De fans willen leven. We moeten met het virus leren leven. We moeten voorzichtig zijn, maar als het, zoals vanavond, even uit de hand loopt, dan moeten we dat begrijpen." Dat lijkt nu net het verkeerde signaal te zijn. Moeten we daar begrip voor opbrengen? Of moet er alles aan gedaan worden om dat - voorlopig - uit het gedragspatroon van de fans te krijgen.

Als je als voorzitter van de KBVB nu even gaat sussen, is dat net het signaal voor die fans om volgende keer weer geen rekening te houden met het hele protocol. De Pro League gaat dan op een gegeven moment niet anders kunnen dan in te grijpen en de tribunes te sluiten voor het publiek. En of dat dan enkel bij Charleroi gaat zijn...

Asociaal

Genk heeft wel duidelijk afkeurend gereageerd. "Wat iedereen nu gezien heeft – twee dagen voor een nieuwe Veiligheidsraad – is een grote stap terug naar een leeg stadion", klonk het hard. En ja, dat is ook zo. Met de steeds maar stijgende coronacijfers is dit gedrag gewoon asociaal te noemen. Ook wat er donderdagavond gebeurde na de Europese match. Supporters die dicht op elkaar vierden in een regie van Bayat zelf?

Niet enkel brengen ze de gezondheid van elkaar in gevaar, maar ook die van iedereen waar ze nog in contact mee zullen komen. 't Is dus hoog tijd dat in Charleroi het bestuur ook zijn zaakjes in orde krijgt. Hoe graag Mehdi Bayat ook sfeer en ambiance in zijn stadion heeft. Het zijn speciale tijden voor iedereen...