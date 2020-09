Zoals verwacht test opnieuw een speler van Anderlecht positief op het virus

Bij Anderlecht heeft er opnieuw een speler positief getest op het coronavirus. Donderdag moesten de spelers van Anderlecht opnieuw getest worden, nadat eerder Hannes Delcroix en Lucas Lissens positief testten.

Vandaag maakte Anderlecht bekend dat nu ook Mohammed Dauda positief heeft getest op het coronavirus. De Ghanees is alweer de negende speler die besmet is geraakt na Peter Zulj, Timon Wellenreuther, Yari Verschaeren, Antonio Milic, James Lawrence, Lucas Lissens en Hannes Delcroix.

Bij Anderlecht spreken we dus over een uitbraak van het virus. Nadat Delcroix en Lissens positief testten werd er wel al verwacht dat er nog enkele namen zouden volgen.

Het is dus bij die ene positieve test gebleven. In het geval van Michel Vlap is nog niet geweten of zijn test positief of negatief was. Hij wacht nog op zijn resultaat. Als de Nederlandse middenvelder negatief test, dan kan hij de trainingen weer hervatten.