🎥 Lior Refaelov is eerste keer bankzitter onder Leko en toch beslissend: "Kon hem niet trappen zoals ik graag doe"

Lior Refaelov moest vrede nemen met een plaatsje op de bank tegen KV Kortrijk. Zijn ploegmaats kwamen al vroeg op achterstand en meteen na de pauze mocht hij de situatie proberen recht te trekken. Dat werd een succes voor de Great Old, met Refaelov in een beslissende rol.

De reden waarom Refaelov op de bank begon was simpel. Antwerp had een week geleden met powervoetbal een 0-2 achterstand opgehaald tegen Eupen. Dat was vrijdag opnieuw het plan van Ivan Leko. "Maar 'Rafa' is niet de juiste man voor dat type voetbal", zei de trainer van Antwerp.

Na de rust wou hij het wel al voetballend proberen en daarom dropte hij Refaelov in de ploeg. "De coach had met verteld dat ik op de bank zou beginnen en ik heb dat ook aanvaard. Ik heb geen clausule in mijn contract dat ik alle matchen moet spelen (lacht). Ik heb ook vertrouwen in de rest van het team. Maar het belangrijkste was dat ik op het veld mocht komen en mee het tij moest keren", gaf de Israëliër aan.

En dat deed hij ook. Op schitterende wijze zelfs, al ging Kortrijk-doelman Adam Jakubech niet helemaal vrijuit. "De afstand was te groot om het te proberen op de manier waarop ik het graag doe (over het muurtje schilderen, red.). Dus besloot ik maar om hard te trappen en naast de muur, want door de wind zou het sowieso een moeilijke bal worden voor de keeper", besloot hij.

馃‍鈾傦笍 | @LiorRefaelov8 pakt uit met een streepje magie! 馃帹 pic.twitter.com/R4lRUZd8nB — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 25, 2020