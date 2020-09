Mbaye Leye wacht geduldig op kans als T1: "Dat je eerst ervaring zou moeten opdoen als coach, enerveert me"

Mbaye Leye verdween in het zog van Michel Preud'homme bij Standard. De Senegalees wacht geduldig zijn kans af om ergens als T1 aan de slag te kunnen, ondanks zijn gebrek aan ervaring als trainer.

Leye kon bij Standard aan de slag blijven als trainer van de U21, maar daar bedankte de aimabele Senegalees vriendelijk voor. "Ik ben zeker niet hautain en ik kijk ook niet neer op de U21. Maar het zou gebotst hebben met mijn karakter", bekent Leye in HLN.

"Bij de beloften kan je in België je eigen visie niet doordrukken. Je speelt in functie van het A-elftal. Daarnaast train je de hele week met de ploeg, en in het weekend zakken dan teleurgestelde jongens van de A-ploeg af. Het enerveert me dat sommige mensen zeggen dat je als trainer eerst ervaring moet opdoen. In voetbal zit echter geen logica: sommige spelers zijn klaar op hun zestiende, sommigen pas als ze 27 jaar zijn."

Rancune heeft hij naar eigen zeggen niet. "Ik respecteer de beslissingen die genomen zijn. Ik voelde het ook aankomen. Ik kan iedereen recht in de ogen kijken. Ik kom af en toe nog op Standard, mijn zoon speelt hier. En ik heb nog goed contact met spelers en staff. Preud'homme? Met hem speel ik elke dag een spelletje scrabble."