Wim De Decker reageert na nieuwe nederlaag van AA Gent: "Dat kan en mag gewoon niet"

AA Gent zit in de hoek waar de klappen vallen. Dat werd ook nog eens pijnlijk duidelijk tegen OH Leuven voor de Buffalo's.

Wim De Decker zag dat zijn team veel pech kende: "We trappen drie keer op het doelhout, dan kan je moeilijk een match winnen."

Hoek waar de klappen vallen

"We zitten in de hoek waar de klappen vallen, al was onze eerste helft de beste van het seizoen denk ik. Daar zat veel voetballend vermogen en drang naar voren in."

Toch waren er ook werkpunten voor de coach van Gent: "Op zo'n manier thuis drie doelpunten slikken? Dat kan en mag gewoon niet. We maakten het onszelf opnieuw moeilijk."