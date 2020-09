Arbitrage opnieuw niet aan de kant van OH Leuven? "En dan zit je met dichtgeknepen billen, maar ..."

OH Leuven pakte de drie punten op bezoek bij AA Gent. Al moest het daarvoor na een 0-3 voorsprong toch nog wat bibbergeld betalen.

"Het is logisch dat als je 0-3 voorstaat en dan nog twee al dan niet penaltyfases moet weggeven, er heel veel druk komt", aldus Marc Brys in zijn analyse. "Ik zou naast die fases ook het foutje van Depoitre op Malinov nog wel eens willen zien."

11 op 21

OH Leuven had - net als vorige week tegen Oostende - de ref zeker niet aan zijn kant en dus was het bibberen geblazen: "Het publiek ging erachter staan, er waren acht extra minuten, dan zit je even met dichtgeknepen billen."

"Maar het is knap van mijn spelers dat ze toch hebben standgehouden. We nemen een mooie driepunter mee naar huis op", besloot Brys na een knappe 11 op 21.