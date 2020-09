Ook in de Premier League een grote verrassing: Manchester City gaat in eigen huis zwaar onderuit tegen Leicester City

Leicester City heeft een indrukwekkende wedstrijd gespeeld op het veld van Manchester City. Het werd 2-5. Youri Tielemans kon een doelpunt meepikken en Jamie Vardy was goed voor een hattrick.

Manchester City begon nochtans niet slecht aan de wedstrijd, want na 4 minuten kon Riyad Mahrez de score openen met een heerlijke knal. Net voor de rust zorgde Vardy echter voor de gelijkmaker via een strafschop.

Na de rust speelden de bezoekers indrukwekkend en Vardy zorgde al snel met twee doelpunten (waaronder een nieuwe penalty) voor de 1-3 voorsprong. Het werd zelfs nog erger voor de thuisploeg, want Maddison zorgde een kwartier voor het einde voor de 1-4.

Manchester City kwam nog even terug in de wedstrijd dankzij Aké (2-4), maar Tielemans zette met een derde strafschop in de wedstrijd de 2-5 eindstand vast. Een mokerslag voor Manchester City en zo blijft de Engelse topclub achter met 3 op 6. Leicester City is goed gestart met 9 op 9.