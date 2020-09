OH Leuven moest match volmaken met tien: "We moesten hem van het veld trekken, ben er oprecht bezorgd over"

Het was een opmerkelijk moment in de slotminuten van AA Gent - OH Leuven, toen de bezoekers plots met tien verder moesten. "Gezondheid is het allerbelangrijkste."

In minuut 81 kwamen Laurent Depoitre en Pierre-Yves Ngawa met elkaar in botsing. Even leek het mee te vallen, maar uiteindelijk moest de verdediger van OH Leuven er toch afgehaald worden. De wissels bij de Leuvenaars waren toen al op: Ngawa was zelf nog maar ingevallen na de pauze na vier weken blessureleed, ook Keita en Myny waren ingevallen. Oprecht bezorgd En dus moest Leuven de match volmaken met tien man: "Hij liep een zware hersenschudding op en we moesten hem van het veld trekken", aldus Marc Brys daarover. "Voetbal is belangrijk, maar gezondheid nog veel meer. Over zo'n zaken ben ik oprecht bezorgd. Hopelijk valt het mee."