Ook in Duitsland ligt eerste trainer al op de keien (en dat zat er al lang aan te komen): enter Wilmots?

David Wagner is ontslagen door Schalke 04. De 48-jarige Duits-Amerikaanse coach is daarmee de eerste trainer die moet vertrekken in het nieuwe Bundesliga-seizoen.

Schalke verloor zaterdag thuis met 1-3 tegen Werder Bremen, nadat het op de eerste speeldag ook al met 8-0 had verloren van Bayern München. Het ging al een hele tijd slecht met die Köningsblauen, want sinds het begin van de coronacrisis konden ze nog amper een match winnen. Bij de ploeg uit het Ruhrgebied circuleerde de afgelopen weken ook al de naam van Marc Wilmots. De ex-bondscoach is een icoon van de club en werd al verschillende keren in verband gebracht met het trainersschap daar.