Barcelona kaapt opnieuw jeugdproduct weg bij Ajax en betaalt 25 miljoen voor 19-jarige

Volgens zijn manager is de deal helemaal rond: Sergino Dest heeft zijn laatste minuten voor Ajax gespeeld en trekt naar Barcelona. De 19-jarige rechtsachter viel gisteren nog in tegen Vitesse.

Als Dest ook tot een persoonlijk akkoord komt met Barça en medisch wordt goedgekeurd, is de deal rond. Ook Bayern München wou hem, maar het was Koeman die hem over de streep trok. Barcelona betaalt 25 miljoen voor hem, inclusief bonussen.

Ajax blijft zo een opleidingsclub die jonge talenten klaarstoomt voor de top. Eerder vertrokken al Frenkie de Jong (FC Barcelona), Matthijs de Ligt (Juventus) en Donny van de Beek (Manchester United) uit de ArenA.