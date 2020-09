Kompany in moeilijke situatie voor topper in Brugge: "Het is als een rubiks kubus"

Vincent Kompany haalt zelf het excuus van de vele afwezigen niet aan. Hij antwoordt wel eerlijk als er hem naar gevraagd wordt: "Het was een heel moeilijke week voor de spelers."

Drie keer werden alle spelers getest de afgelopen vijf dagen. Elke keer was het weer met een bang hartje afwachten wie er besmet zou zijn. "Ik ga objectief blijven in mijn analyse van deze match", knikte Kompany. "Ik weet wat voor een week de spelers gehad hebben. Voor mij is het zoals een rubiks kubus proberen oplossen. Maar ik heb gekozen om niet te klagen, want anders stop ik niet tot dit virus van de aarde verdwenen is."

Maar de gevolgen van de aanwezigheid van een superverspreider zullen zich nog even laten voelen. "We hebben achter de feiten aangelopen eens het virus binnen de club zat. Maar de jongens die besmet werden zullen nog tijd nog hebben om weer op niveau te geraken, dat weten we."

Club Brugge

Volgende week tegen Club Brugge wordt het dus kijken wie er beschikbaar is en hoe Anderlecht het best tegenstand kan bieden. "Dat is ook weer een andere match. Brugge zal veel sterker zijn in de duels en nog agressiever tegen die jongens. Misschien zal er wel ruimte zijn, maar het Anderlecht dat volgende week tegen Brugge speelt kan niet het Anderlecht van vandaag zijn. Maar goed, ik maak ook geen onderscheid tussen de topmatchen en andere matchen."