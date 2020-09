Zinho Vanheusden teleurgesteld met resultaat: "Hadden hier moeten winnen"

Zinho Vanheusden zag een dominant, maar slordig Standard en moest uiteindelijk tevreden zijn met een punt.

"We hadden hier graag gewonnen, al wisten we dat het moeilijk ging worden door de vermoeidheid die nog in de benen zit na de wedstrijd van donderdag", zei Vanheusden na afloop.

"We wilden hen meteen bij de keel grijpen, maar dan kwam er dat tegendoelpunt. We hebben geprobeerd nadien om er het vuur in te krijgen. Dat lukte pas na de rust. En dan krijgen we meteen weer een doelpunt tegen en moesten we ons weer opnieuw opladen."

Standard moest dan wel tevreden zijn met een punt, het kan zich wel opladen aan de veelbelovende prestaties van Muleka en Balikwisha. "Ik ben erg blij voor Muleka dat hij zijn eerste doelpunt heeft kunnen maken. En Balikwisha speelde vandaag een goede wedstrijd en heeft laten zien dat hij veel in zijn mars heeft, maar zo hebben we er nog wel een paar."