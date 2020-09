📷 🎥 Aftrap van Miguel Van Damme zorgde voor hét beeld van de speeldag: "Zoiets overstijgt de concurrentie"

Miguel Van Damme die de aftrap kwam geven bij de Brugse stadsderby was ongetwijfeld het beeld van de zevende speeldag. Alle aanwezige Club-supporters in het Jan Breydelstadion gaven een staande ovatie voor de onfortuinlijke doelman van de stadsrivaal.

Alle handen in het Jan Breydelstadion gingen op elkaar voor de doelman van Cercle Brugge bij wie opnieuw kanker is vastgesteld. Hij kreeg het slechte nieuws op zijn verjaardag te horen en deelde het zaterdag met de wereld via Instagram.

De spelers van Cercle kwamen op het veld gestapt met een groen shirt van Van Damme en diens rugnummer 16. Het echte wedstrijdshirt werd ook bovengehaald door doelpuntenmaker Musaba.

RESPECT | Het volledige Jan Breydelstadion betuigt zijn steun aan Miguel Van Damme bij aanvang van de Brugse derby. 🙏💚 #CLUCER pic.twitter.com/BwDH4KOW4i — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 27, 2020

Cercle-trainer Paul Clement gaf aan dat zijn ploeg in het begin van de match nog onder de indruk was van het verschrikkelijke nieuws. Club-coach Philippe Clement had ook een emotioneel moment. "Het is mooi dat die jarenlange concurrentie tussen twee teams wordt overstegen door iets was veel belangrijker is in het leven", besloot hij. Want waar Van Damme door moet is véél groter dan voetbal. Sterkte, Miguel!