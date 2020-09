Antwerp is klaar om uit te halen de komende week: "Zullen drie of vier transfers afronden"

Antwerp kon vrijdag al een crisis vermijden door te winnen van KV Kortrijk. 11 op 21 is wel nog niet wat ze voor het seizoen verwacht hadden. Maar volgende week staan er versterkingen op de Bosuil, belooft bestuurslid Sven Jaecques.

Jaecques noemt de verloren punten bij het competitiebegin leerzaam. "Anders waren we misschien blind gebleven voor de fouten die we nu ­gezien hebben. Nu zagen we nog beter welke leemtes we moeten invullen. Het is al vaak herhaald: er is al veel kwaliteit, maar we kunnen nog wat extra gebruiken", zegt hij in GvA.

Die extra kwaliteit laat lang op zich wachten. Als er sneller een opportuniteit was geweest, hadden we niet ­geaarzeld. Maar we hebben tegelijkertijd ook geen fouten gemaakt, zijn geen targets misgelopen. En we zijn klaar om de ­komende week drie tot vier inkomende transfers af te ronden, die de kwaliteit in de kern gevoelig gaan verhogen.”