Aston Villa behoudt perfect rapport in de Premier League na vlotte overwinning tegen Fulham

Aston Villa is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De club boekte namelijk haar tweede overwinning op rij in de Engelse competitie. Het werd 0-3 op het veld van Fulham.

Fulham kon nog geen punten pakken dit seizoen en daar wilden ze deze avond verandering in brengen tegen Aston Villa. De wedstrijd begon wel rampzalig voor de thuisploeg, want na nog geen vijf minuten kon Grealish de score openen: 0-1. Aston Villa bleef de betere ploeg en na een kwartier stond het al 0-2 via Hourihane. In de tweede helft legde Mings de 0-3 eindstand vast. 6 op 6 en dus een perfect rapport voorlopig voor Aston Villa. Fulham heeft 0 op 9 en raakt zo voorlopig niet weg van de laatste plaats.