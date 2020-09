Philippe Clement strooit met complimentjes voor stadsrivaal: "Beste Cercle sinds héél lange tijd"

Voor de derde keer stond Philippe Clement als T1 in de dug-out tijdens de Brugse stadsderby en voor de derde keer mocht hij juichen na het laatste fluitsignaal. De trainer van Club sprak na de match ook mooie woorden voor de stadsrivaal.

Cercle heeft het Club lastig gemaakt, al had de score hoger kunnen oplopen. "Het ontbrak ons aan efficiëntie. We hadden met meer dan 1-0 de rust in moeten gaan en we hebben het ook nagelaten om die derde goal te maken", aldus Philippe Clement, die erg tevreden was over het spelniveau in de eerste helft.

Over de tegenstander had hij ook nog enkele mooie woorden in petto. "Ik heb heel veel respect voor Cercle. Je ziet de hand van de coach in de manier waarop het elftal speelt. Ik zag vandaag veel spelers die veel kwaliteit tonen aan de bal. Dit is het beste Cercle dat ik sinds héél lang heb gezien. Ze gaan een mooi seizoen draaien."