Alderweireld wist met Spurs treffer van miljoenenaankoop Chelsea uit en stoot door na strafschoppen

De Premier League is nog maar enkele wedstrijden ver of daar is voor Toby Alderweireld ook al een wedstrijd in het kader van een bekercompetitie. In de Carabao Cup moest Alderweireld het met Tottenham opnemen tegen Chelsea. Het draaide uit op penalty's.

Geen rust voor Toby Alderweireld: de Rode Duivel stond gewoon aan de aftrap. Zijn ploeg maakte in de eerste helft geen geweldige indruk. Chelsea speelde de bal schitterend rond en kreeg hiervoor ook alle ruimte van Tottenham. Dit aanvankelijk wel zonder kansen aan beide zijden, maar Chelsea klom nog in de eerste twintig minuten toch verdiend op voorsprong. Reguilon speelde de bal kwijt aan Azipilicueta en die vond Werner. Er was nog wel volk van Tottenham om hem te hinderen. Niet voldoende blijkbaar, want Werner knalde laag in de hoek de 0-1 binnen. Een meer dan verdiende tussenstand voor de Blues. Beterschap bij Tottenham Een heel klein beetje beterschap was er bij Tottenham in het derde kwartier. Met zijn mindere rechter wist Lamela Mendy niet te passeren. Mourinho had zijn troepen in de pauze blijkbaar toch wat opgepept. Flankverdedigers Aurier en Reguilon rukten op, Mendy duwde het schot van laatstgenoemde over doel. De Spurs voerden wel degelijk de druk op: Kane draaide het leer rakelings over. Vier minuten later volgde wel de beloning voor de betere tweede helft van de thuisploeg. Lamela maakte aan de tweede paal gelijk: 1-1. Strafschoppen dus. De eerste negen elfmeters gingen allen tegen de netten. Mason Mount schoot zijn strafschop tegen de buitenkant van de paal. Zo bleef het 5-4 voor Tottenham en mag Alderweireld verder bekeren.