'Club Brugge gaat ervan uit dat Hans Vanaken blijft'

Zo zien ze Hans Vanaken bij Club Brugge het liefst: een hartje makend om een doelpunt te vieren. En vooral: in een blauw-zwart shirt. In tegenstelling tot andere winnaars van de Gouden Schoen vertoeft Vanaken nog altijd in de Belgische competitie.

Dat leek ook dit jaar zo te blijven, tot er onlangs sprake was van interesse van West Ham United in de spelmaker van Club Brugge. De Londense ploeg is geen topclub, maar wel een mooie traditieclub. Het is dus de vraag of Vanaken voor dat type ploeg Brugge en België zou verlaten.

Geen zorgen

Zo ver is het nog lang niet. Bij La Capitale menen ze weten dat Club Brugge zich geen zorgen maakt over een eventueel vertrek van hun sterkhouder. Het vertrouwen in Brugge is groot dat Vanaken gewoon op post blijft en mee wil jagen op een volgende titel.

Halsoverkop vertrekken na vijf jaar in Brugse loondienst lijkt voorlopig niet aan de orde. Als West Ham hem toch wil weglokken, zal daar dus een offer they can't refuse voor nodig zijn.