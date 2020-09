Didier Lamkel Zé blijft A- en B-kern afwisselen bij Antwerp

Afwisselend trainen met de A-kern én de B-kern en spelen met de beloften: dat is de situatie waarin Didier Lamkel Zé verzeild is geraakt bij Antwerp FC onder Ivan Leko.

De ene dag post Didier Lamkel Zé een filmpje op zijn Instagram dat hij de kleedkamer deelt met Dieumerci Mbokani en de rest van de A-kern. De andere dag staat hij met de beloften van Antwerp te trainen.

Feit is wel dat hij zijn wedstrijden voorlopig afwerkt bij de beloften van Gill Swerts en niet bij de hoofdmacht en Ivan Leko. Als Leko een vraag wordt gesteld over Lamkel Zé zijn de antwoorden steevast: "niemand is groter dan de Great Old" en "voetbal is geen individuele maar een collectieve sport".

En zo blijft Lamkel Zé schipperen tussen A- en B-kern in afwachting van een transfer of een volgende match. Kandidaten om de Kameroener over te nemen zijn er niet. De volgende match is er vrijdag al tegen KV Mechelen... of maandag tegen de beloften van Union.