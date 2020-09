Scheidsrechterdepartement wou minder kaarten: op dit moment is dat zwaar aan het mislukken

De bedoeling van het scheidsrechtersdepartement was om minder met kaarten te gaan zwieren. Als we de vergelijking maken met vorig seizoen is dat opzet in elk geval nog niet gelukt.

Er werden dit seizoen in zeven speeldagen maar al liefst 245 gele kaarten uitgedeeld, acht keer werd een speler rood gegeven na twee gele kaarten en er werden al 18 rode kaarten gegeven. Om even te vergelijken: in het seizoen 2019-2020 werden er in 29 wedstrijddagen 780 gele kaarten en 39 rode kaarten uitgedeeld, waarvan 16 na dubbel geel. Dat is een gemiddelde van bijna 27 gele kaarten per speeldag en 1,35 rode kaarten. 35 geel en 2,57 rood per match Op dit moment zitten we dus aan 35 gele kaarten en 2,57 rode kaarten per speeldag. Toch wel een signifcante stijging gezien dat de refs de opdracht gekregen hebben om minder snel kartonnetjes boven te halen. STVV staat dit seizoen helemaal onderaan het fair play klassement met 16 gele en 3 rode kaarten. Club Brugge leidt dat klassement met slechts 9 gele kaarten. Promovendussen OHL en Beerschot zitten aan 10. In totaal hebben acht ploegen alle wedstrijden met elf kunnen eindigen: Club, Beerschot, OHL, Zulte Waregem, Cercle, Anderlecht, KV Mechelen en Kortrijk. KV Oostende pakt gemiddeld meer dan drie gele kaarten per speeldag! Het Fair Play Klassement