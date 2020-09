KAA Gent kijkt in Kiev de meest productieve spits van 2020 in de ogen

Dinsdagavond staat KAA Gent voor een loodzware opdracht. Het moet met een wankele defensie een 1-2 achterstand ophalen in Kiev. Daar moeten ze zeker een oogje in het zeil houden voor Vladyslav Supriaha, in de heenmatch goed voor een goal.

Vladyslav Supriaha zette Dynamo Kiev al na 9 minuten op voorsprong in de Ghelamco Arena. Toevallig dat het uitgerekend de 20-jarige spits was? Nee. Dataspecialist CIES ging op zoek naar de meest doeltreffende en productieve schutters van het jaar 2020 en kwam terecht bij de aanvaller van Dynamo.

Om de 70,2 minuten vond Supriaha de weg naar doel in een competitiewedstrijd. Dat deed hij in de eerste helft van 2020 bij Dnipro en sinds dit seizoen bij Kiev. Geen enkele speler heeft minder minuten nodig om in een Europese competitie (top-20) te scoren. Alleen spelers met tien competitiegoals of meer kwamen in aanmerking.

In het lijstje van CIES scoort ook Erling Haaland erg hoog met 15 treffers (een per 76,9 minuten). Een andere opvallende naam hoog in de ranking van alle Europese landen is Ivan Trickovski (ex-Club Brugge en Waasland-Beveren, nu Larnaca) met een goal om de 79,6 minuten.

Ook hoog in de lijst: Cristiano Ronaldo (Juventus, 1 goal elke 81,1 minuten), Radamel Falcao (Galatasaray, elke 83,1 min.), Andrej Kramaric (Hoffenheim, elke 83,5 min.), Robert Lewandowski (Bayern München, elke 84,4 min.) en Ciro Immobile (Lazio, elke 99,2 min.).

De meest doeltreffende spits van het jaar in Europa was Cristiano Ronaldo met 22 goals in de Serie A. Wereldwijd deed er nog een iemand beter. Junior Negão, een 33-jarige Braziliaan, legde er in 2020 al 24 in het mandje voor Ulsan Hyundai in de Koreaanse K-League.