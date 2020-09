KV Oostende-spits Gueye geschorst na vijfde (!) gele kaart: "Beter zo dan steeds opzijgezet te worden"

Makhtar Gueye was ook tegen Racing Genk weer enorm belangrijk voor KV Oostende. Met een knappe kopbal redde hij een punt voor de Kustboys. Het was alweer het derde doelpunt in de laatste vier wedstrijden voor de Senegalees, die er zondag tegen Moeskroen niet bij zal zijn.

De 22-jarige boomlange Senegalees was ook gisteren enorm ijverig, te ijverig zelfs misschien. Na een haakfout op Maehle liep de spits alweer tegen zijn vijfde geel karton van het seizoen aan. En dat na amper zes basisplaatsen en een invalbeurt. "Tja, ik ben groot he, het lijkt wel of de refs minder tolerant zijn voor mij. Ik neem altijd op dezelfde manier kaarten. Maar ik moet me breed proberen te maken", stelt Gueye. "Ach, ik doe het liever op deze manier dan me steeds onder de voet te laten lopen door de verdedigers", aldus een heerlijk onbevangen Makhtar Gueye. Vlak voor zijn doelpunt flirtte Gueye overigens met zijn tweede gele kaart. Laforge hield die -gelukkig voor KV Oostende- op zak. "Eerlijk waar, ik raakte hem echt niet aan (lacht). Echt waar! De ref stond er vlakbij en kwam het me ook zeggen."