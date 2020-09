'52-voudige international die in 2017 de Africa Cup won met Hugo Broos op weg naar de Freethiel'

Deze mercato zijn er al flink wat nieuwkomers neergestreken in Beveren, maar de club is nog niet klaar met haar huiswerk. Waasland-Beveren staat dicht bij de komst van Georges Mandjeck.

Sinds de overname door Amerikaanse investeerders heeft Waasland-Beveren een tandje bijgestoken op de transfermarkt. Zo werd centrale middenvelder Leonardo Bertone binnengehaald en nu is er nog een tweede speler op die positie op komst.

Volgens Het Laatste Nieuws gaat Georges Mandjeck (31) een contract tekenen tot aan het einde van dit seizoen. De Kameroener verzamelde al 52 caps voor de nationale ploeg en zag in juli zijn contract bij Sparta Praag aflopen. Hij komt de rangen dus transfervrij versterken.

Mandjeck heeft bijna 100 matchen op zijn teller in de Franse Ligue 1, debuteerde voor Kameroen in 2009 en won in 2017 de Africa Cup met Hugo Broos.