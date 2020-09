De Witte kijkt naar De Decker: "Ik moet dat probleem als voorzitter niet oplossen"

Ivan De Witte heeft er een frustrerend avondje opzitten. De voorzitter van AA Gent bekeek de wedstrijd op tv en moest al snel berusten in het feit dat zijn club een maatje te klein was voor Dynamo Kiev.

Na negen minuten waren de boeken eigenlijk al dicht. "We hebben behoorlijk wat kansen gecreëerd, maar vooral heel licht verdedigd. We kregen wel heel kinderlijke doelpunten binnen. Dinamo Kiev heeft zich verdiend gekwalificeerd, wij waren gewoon niet sterk genoeg", geeft hij grif toe bij Sporza.

De verdediging is het zorgenkind. "Er moet absoluut gewerkt worden aan een veel stevigere verdediging. Dat is vooral de opdracht voor de trainer, ik moet als voorzitter dat probleem niet oplossen. Transfers? Laat ons eerst de nederlaag verteren en dan kijken hoe we het zullen aanpakken. Ik heb er goede moed in dat we opnieuw een ploeg kunnen kneden met wat goede training."

Gent loopt ook in de JPL achter de feiten aan. "De groep heeft dringend wat vertrouwen nodig. We hebben nu wat tegenvallers geïncasseerd, maar het zal ook wel weer keren. Er is wat onrust in de club geslopen en de rust moet terugkeren."