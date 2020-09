"Hij heeft gereageerd als een topspeler": Leko en Refaelov blijven dikke vrienden na eerste keer op de bank

Vorige speeldag begon Lior Refaelov voor het eerst in dit seizoen op de Antwerpse invallersbank. Hij kreeg 45 minuten om 'het ongelijk van de trainer te bewijzen' en kroonde zich zelfs tot matchwinnaar. Een reactie waar Ivan Leko heel tevreden mee is.

Een paar weken geleden zei Ivan Leko nog dat hij het jammer vond dat voetballers dezer dagen niet meer het trainingsveld opstapten of tijdens een match invielen, verbeten om zichzelf te bewijzen bij de trainer. De speler Ivan Leko was wel zo.

De reactie van een topspeler

Daarom was de Kroaat zo blij met de invalbeurt van Lior Refaelov tegen KV Kortrijk. "Dat is de reactie van een topspeler, van iemand die in Israël en bij Club Brugge jaren voor de prijzen heeft gespeeld. Hij weet dat het soms beter is om de matchwinnaar te zijn in het laatste halfuur dan een uur slecht te spelen. Pas na 90 minuten kan je de matchwinnaar aanduiden, niet bij het begin van een match. Met zijn 45 minuten in Kortrijk zei hij alles wat er te zeggen viel", aldus Ivan Leko.

De kans bestaat natuurlijk ook dat Refaelov, een speler met naam, maar wat aanmoddert tijdens die invalbeurt. Hij zou niet de eerste vedette zijn die zo reageert op een plaats naast de basiself. "Hij is een te grote professional om er dan in de tweede helft zijn voeten aan te vegen én hij is ook gewoon betrouwbaar als mens. Ik heb er niet één seconde aan getwijfeld dat hij alles zou geven", besluit Leko.