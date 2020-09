Rondje Europa: Newcastle heeft strafschoppen nodig tegen vierdeklasser, Lukaku bevestigt bloedvorm en Carrasco kan puntenverlies niet voorkomen

Het is woensdag, maar dat wil niet zeggen dat er niet gevoetbald wordt in Europa. In Engeland is er bekervoetbal, in Duitsland de supercup en in Italië en Spanje staan er enkele competitiematchen op het programma.

League Cup In Engeland is de Carabao Cup, of League Cup zo u wil, aan de vierde ronde aanbeland. Daarin is Newcastle met de schrik vrijgekomen. Vierdeklasser Newport County stond tot aan de 87 minuut met 1-0 voor en dan pas maakte Shelvey gelijk. Joelinton mist voor de Magpies, maar Cooper en Taylor deden hetzelfde voor de ploeg uit de League 2. Newcastle bekert dus verder. Serie A Inter heeft 6 op 6 in de Serie nadat het Benevento met 2-5 opzij zette. Lukaku tekende voor twee goals, waarvan eentje na 28 seconden. Daam Foulon viel een helft in bij Benevento. Udinese verloor met 0-2 tegen Spezia en later op de avond neemt Lazio het op tegen Atalanta. Uitgebreider verslag over de Serie a vindt u hier. Primera División Atlético Madrid in haar tweede competitiematch al puntenverlies opgelopen. Op bezoek bij Huesca kwam de manschappen van Diego Simeone niet verder dan een brilscore. Luis Suarez startte en werd na een dik uur afgelost door Diego Costa. Carrasco kreeg een krap halfuur en kon daarin ook niets forceren. Villarreal hield de drie punten thuis na een 3-1 overwinning tegen Alavés. Alcacer tekende voor twee goals bij de thuisploeg. Duitse Supercup