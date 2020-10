Hoe liggen de waardeverhoudingen tussen Club en Anderlecht dit seizoen? Qua cijfers loopt blauw-zwart weer weg

Zondag staat de klassieker der klassiekers van de Belgische competitie op het programma: Club Brugge versus Anderlecht. De waardeverhoudingen tussen beide teams waren vorig seizoen meer dan duidelijk. Maar is er veel veranderd?

Club Brugge heeft zijn eerste twee thuismatchen verloren, maar is sindsdien weer aan een knappe reeks met veel doelpunten bezig. Anderlecht heeft nog niet verloren, maar speelde wel al vier keer gelijk, tegen de niet al te gereputeerde tegenstanders. Vooral in het slot heeft paars-wit zichzelf al drie keer in de eigen voet geschoten.

Achteraan heeft Anderlecht een probleem

Is er dan veel veranderd tegenover vorig seizoen? Club lijkt weer de machine die het vorig seizoen was en heeft intussen een doelpuntensaldo van +13 opgebouwd met 18 gemaakte goals en slechts 5 tegen. Anderlecht scoort ook vrij vlot, maar is achteraan kwetsbaar. Doelpuntensaldo: +6 met 15 gemaakte en 9 tegendoelpunten.

Anderlecht wist de voorbije vijf onderlinge confrontaties geen punt meer te rapen tegen de West-Vlaamse oerconcurrent. Mogen we aannemen dat daar verandering in gaat komen? Niet meteen als we de situatie goed overschouwen. Achteraan bij paars-wit is er door het wegvallen van Kompany en Cobbaut nog heel weinig keuze en het rammelde al dikwijls langs alle kanten.

Efficiëntie

Club stond de voorbije drie matchen drie tegendoelpunten toe. Na het wegvallen van Brandon Mechele door zijn covidbesmetting nam Kossounou zijn plaats zonder moeite in. Op het middenveld zit Vanaken al aan vier goals en twee assists, Vormer aan één goal en vier assists. Bij Anderlecht is Jérémy Doku de belangrijkste troef met 2 goals en 4 assists. De tweede meest efficiënte is de twijfelachtige Trebel met 2 goals en 2 assists.

En dan heb je nog de aanval. Club heeft met Krmencik een score een targetspits gevonden die ook scoort. Bij Anderlecht heeft Nmecha twee goals... vanop de penaltystip. Het verschil in ervaring is ook bijzonder groot. Clement kan ook nog Badji of Okereke inbrengen. Kompany moet het doen met Dimata - de voorbije vier matchen op de bank - en Colassin, die amper nog in het stuk voorkomt.

Voordeel voor Club dus, maar de waarheid zal zondag pas op het veld te zien zijn...