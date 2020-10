'De nieuwe centrale verdediger van Anderlecht is een Amerikaan en komt over uit Londen'

Dat Anderlecht een extra verdediger zoekt is geen geheim. De club probeert Sébastien Dewaest over te laten komen van KRC Genk, maar het dossier is ingewikkeld. Ondertussen wordt er nadrukkelijk op een ander paard gewed.

Al sinds het begin van dit seizoen zijn er verdedigende problemen bij Sporting Anderlecht. Goals worden te makkelijk weggegeven in de slotfase, Cobbaut is geblesseerd, Delcroix testte positief op het coronavirussen, Vranjes is opgestaan uit de doden en Luckassen had vorig weekend nog boter op het hoofd. Bovendien zit het dossier van Sébastien Dewaest muurvast. Huren zonder aankoopoptie Dus wordt een nieuwe piste gevolgd, een Londense. Matt Miazga is 25 jaar en speelde nog nooit voor het eerste elftal van Chelsea en werd al meermaals uitgeleend. Het voorbije anderhalf jaar kwam de grote Amerikaan (1m93) uit voor Reading. Daarvoor speelde hij bij Nantes en Vitesse. Paars-wit zou hem volgens de informatie van USMNT Watch willen huren van Chelsea zonder aankoopoptie. Miazga droeg al 18 keer het shirt van de nationale ploeg.