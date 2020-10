39-jarige Penneteau staat op 90 minuten van allereerste Europese groepsfase: "Natuurlijk is het een droom"

Nog nooit stond Nicolas Penneteau zo dicht bij de eindronde van een Europees toernooi. Als Charleroi donderdagavond de maat neemt van Lech Poznan trekt de Franse sluitpost voor het eerst naar de poulefase van de Europa League.

De ervaren Nicolas Penneteau weet als geen ander het belang van de wedstrijd tegen Poznan in te schatten. "Ik weet niet of dit de belangrijkste match van het seizoen wordt voor ons, want er komen er nog, maar belangrijk is ze wel. Dat is duidelijk. Het is onze enige kans op Europees voetbal, dat beseffen we."

Ondanks zijn gezegende leeftijd van 39 jaar heeft de doelman van Charleroi nog nooit zo'n wedstrijd gespeeld op het Europese toneel. "Ik ben even opgewonden als mijn ploegmaats", glimlacht hij. "Dit zijn de momenten die kunnen tellen in een carrière en ik wil echt doorstoten."

Een droom

"Die groepsfase bereiken is iets waarvan ik gedroomd en nu kunnen we het waarmaken. Maar we zijn er nog niet. Ik wil van het moment genieten, paraat zijn bij de aftrap en alles geven om dit doel van de club te bereiken", aldus Penneteau, die in 2015 in de voorlaatste voorronde voor de EL sneuvelde met de Carolo's tegen Zorya Luhansk.