BREAKING: Derde match van Westerlo wordt uitgesteld, nog steeds 8 coronagevallen

Het is al van speeldag 3 geleden dat Westerlo nog in actie kwam. Ook de match tegen RWDM op speeldag 6 wordt nu uitgesteld.

Na de matchen tegen Deinze en Club Nxt is nu Westerlo - RWDM uitgesteld. Lees hieronder het statement van de Kemphanen.

"De wedstrijd van zaterdag 3 oktober tegen RWDM zal uitgesteld worden naar een later te bepalen datum. Die beslissing is genomen nadat er uit de testing van gisteren nog 8 positieve tests overbleven. Maar dit wil dus ook zeggen dat reeds 4 spelers negatief hebben getest en onze club stilaan aan de betere hand is."

"De beslissing om met heel KVC Westerlo in quarantaine te gaan heeft zo een positief effect gehad aangezien uit de testing van gisteren geen nieuwe positieve gevallen meer bij spelers en/of medewerkers te vermelden waren."