Kompany kiest drie spelers van Club Brugge die hij wel bij Anderlecht zou willen

De moeilijkste vraag die Vincent Kompany kreeg op zijn online persconferentie? 'Welke speler van Club Brugge zou jij wel willen?' Een vraag die kan leiden tot wat discussie, maar toch ging de T1 van paars-wit hem niet uit de weg.

Het moet gezegd: Kompany gaat eigenlijk heel weinig vragen uit de weg. Ook op deze antwoordde hij na een paar seconden nadenken. "(lacht) Je maakt het me moeilijk hé. Wel, het Club Brugge van nu is niet meer dat van vroeger. Ze hebben wel een paar spelers die interessant zijn voor Anderlecht ook."

Daarmee doelde hij op het verschil in stijl dat steeds kleiner geworden is in vergelijking met een tiental jaar geleden. "Als ik moet kiezen: Vanaken en Diatta. Ah ja, en Dennis ook." Niet toevallig de meest technische spelers dus...