Landry Dimata legt vandaag nog medische testen af bij nieuwe club en gaat Anderlecht verlaten

Landry Dimata vocht zich begin dit seizoen weer in basis na een lange blessure. Dimata werd zelfs Rode Duivel, maar verkommerde sindsdien op de bank.

Nu is er een oplossing in de maak. Volgens RMC Sport legt Dimata vandaag zijn medisch testen nog af in Dijon en staat hij op het punt om zijn transfer naar de Franse club af te ronden.

Dimata werd door de komst van Lukas Nmecha tweede keuze bij Anderlecht en de aanvaller wil na zijn lange blessure zoveel mogelijk aan spelen. Dimata had in eerste instantie Dijon nog afgewezen, maar na het tweede bod kwam de transfer in een stroomversnelling.