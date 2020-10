Terwijl Standard spelers recupereert, vallen ze bij Charleroi geblesseerd uit voor aanvang van de topper

Charleroi moest noodgedwongen twee spelers vervangen en beide zijn onzeker voor de wedstrijd van zondag tegen Standard.

Naast de pijnlijke uitschakeling voor de groepsfase van de Europa League, verloor Charleroi donderdagavond ook twee spelers door een blessure tegen Lech Poznan. Maxime Busi en Steeven Willems werden vervangen door respectievelijk Modou Diagne en David Henen.

"Ze hebben allebei iets gevoeld aan de hamstrings, maar het is nog een beetje vroeg om de aard en de ernst van hun blessure te beoordelen," zei Karim Belhocine na de match op de persconferentie.

Steeven Willems was op zijn beurt nogal optimistisch. "Ik had het al gevoeld in de eerste helft en na afloop was ik zeker dat het een blessure was. Maar ik ben positief en ik hoop er op zondag bij te zijn," drong de Franse verdediger erop aan.