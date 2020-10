OFFICIEEL: Club Brugge drukt speculaties de kop in en houdt twee sterkhouders tot 2025 aan boord

Simon Mignolet werd het hof gemaakt door diverse clubs, terwijl West Ham meer dan 16 miljoen veil had voor Gouden Schoen Hans Vanaken. Club Brugge had er echter geen oren naar.

De Club-fans kunnen echter gerust zijn: de twee sterkhouders gaan voorlopig nergens heen. Club Brugge maakte vrijdag immers via Twitter bekend dat zowel Mignolet als Vanaken hebben bijgetekend tot 2025.

Een knap statement van Bart Verhaeghe en co, die meer dan ooit hun zitten hebben gezet op een Europese overwintering in de Champions League.

Our Feet.

Our Hands.

Our Gold.



2025. pic.twitter.com/13TnqrishS