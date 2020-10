Paul Onuachu is hyperambitieus: "Ik werd in Denemarken al eens kampioen met Jess Thorup"

Paul Onuachu is sterk aan het seizoen begonnen en scoorde in de eerste zeven wedstrijden al zes keer.

"Ik wil nog blijven verbeteren. Topschutter worden in België zou mooi zijn, daar droom ik van. Maar ik wil mezelf niet te veel druk opleggen", vertelt Onuachu aan Het Laatste Nieuws. "Het seizoen loopt echter goed, dus we zien wel waar ik eindig."

Persoonlijk mag het dan wel allemaal rozengeur en maneschijn zijn, met Racing Genk liep het al een pak moeizamer. De landskampioen van 2019 startte de competitie met 9 op 21 en staat pas elfde. Het ontsloeg ook al Hannes Wolf en verving hem met Jess Thorup.

"Ik ben met Jess Thorup al eens kampioen geworden in Denemarken, bij FC Midtjylland. Nu willen we dat samen ook met Racing Genk verwezenlijken", is Onuachy hyperambitieus.