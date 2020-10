POLL: Mag Antwerp dromen van de volgende ronde? Dit zijn de tegenstanders van de Great Old.

Met Tottenham Hotspur lootte Antwerp een Europese topclub. De Londenaren speelden in 2019 nog de Champions League-finale. Met LASK Linz en Ludogorets vielen er ook twee onbekende ploegen uit de bus. Mag Antwerp hoop koesteren op overwintering in Europa? Laat het ons weten!

Tottenham Hotspur

Palmares: 2x Engels kampioen, 8x FA Cup, 2x Uefa Cup

Coach: José Mourinho

Sleutelspelers: Harry Kane, Gareth Bale, Heung-min Son

Vorig seizoen in Europa? De Spurs werden in de poulefase van de Champions League tweede. Het liet Olympiakos en Rode Ster Belgrado achter zich, maar Bayern München bleek een maat te groot. In de zestiende finales werden ze er door RB Leipzig, een andere Duitse club, uitgeknikkerd.

Belgische link: Toby Alderweireld is na het vertrek van Jan Vertonghen de enige Belg in de kern van de Spurs. De 31-jarige centrale verdediger, ex-Beerschot nota bene, speelt al sinds 2015 voor de Noord-Londense club.

LASK Linz

Palmares: 1x Oostenrijks kampioen, 1x bekerwinnaar

Coach: Dominik Thalhammer

Sleutelspelers: Alexander Schlager, Gernot Traumer , Marko Raguz

Vorig seizoen in Europa? LASK eindigde als eerste in zijn EL-poule met Sporting Lissabon, Rosenborg en PSV. Na AZ uitgeschakeld te hebben, bleek Manchester United in de achtste finale de eindhalte voor de Oostenrijkers.

Belgische link: Vorig seizoen ontmoette LASK Linz Club Brugge in de play-offs van de Champions League. Club plaatste zich ten koste van de Oostenrijkers voor het kampioenenbal na twee nipte zeges: 0-1 in Oostenrijk, 2-1 in eigen huis.

Ludogorets

Palmares: 9x Bulgaars kampioen, 2x bekerwinnaar

Coach: Pavel Vrba

Sleutelspelers: Claudio Keseru.

Vorig seizoen in Europa? Ludogorets werd in de Europa League tweede in een poule met CSKA Moskou, Espanyol en Ferencvaros. In de tweede ronde was het Inter van Romelu Lukaku tot tweemaal toe te sterk.

Belgische link: Josué Sa verliet onlangs Anderlecht voor een Bulgaars avontuur. Bij Ludogorets spelen met Stephane Badji (ex-Anderlecht) en Olivier Verdon (ex-Eupen) nog twee spelers met een verleden in de Jupiler Pro League.