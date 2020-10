STVV-fans laten ongenoegen blijken met duidelijk spandoek in stadion

De fans van Sint-Truiden zijn niet tevreden met de huidige gang van zaken op de club en dat hebben ze ook duidelijk laten merken via een spandoek.

STVV is de competitie gestart met 5 op 21 en staat pas 16e, een plek die vorig seizoen gelijk stond aan degradatie. De fans willen dan ook dringend verandering zien en eisen dat via een spandoek.

"Playtime is over now: time for action. Go hard or go home", klinkt het bij de STVV-aanhang. Dat spandoek wordt opgehangen achter het doel van de Noord Tribune. Daar vestigt elke wedstrijd de harde kern zich.

"Kwestie van bestuur, staf en spelers voor de match tegen Kortrijk wakker te schudden dat het zo niet meer verder kan", vertellen ze aan Het Laatste Nieuws.