Kompany vol voor winst in Jan Breydel: "Het kan me niet schelen hoe goed Club Brugge is"

Anderlecht moet zondag in het hol van de leeuw gaan voetballen. En de leeuw heeft weer honger na een zwak seizoensbegin. Vincent Kompany beseft ook dat er op gebied van kwaliteit nog een verschil is, maar zulke matchen zijn ideaal om ook zijn spelers op dat niveau te krijgen, vindt hij.

Drie punten in Brugge zouden zowel voor de moraal als voor het klassement welkom zijn. "Of verliezen geen probleem zou zijn? Nu doe je het weer", lachte hij naar een concullega. "Ik zit zo niet in elkaar. Verliezen heeft nog geen enkele keer door mijn hoofd gevlogen. Ik wil maar één ding en dat is winnen."

"Kijk, Club Brugge is zeker en vast nog de beste ploeg in België. Maar als Anderlecht zijnde wil ik geen andere ambitie uitstralen dan daar te willen presteren en winnen. Het maakt me niet uit hoe goed Brugge is. Onze ploeg is nog steeds diegene die het meeste progressie kan maken. Wij hebben de ploeg met het meeste talent, maar nog niet met het meeste kwaliteit. Ik hoop dat talent zich omzet in kwaliteit en daar zijn zulke matchen goed voor. Ik wil ook geen ploeg zien die zich vergelijkt met Brugge, maar één die zich vergelijkt met zichzelf. Ze moeten beter willen zijn dan de vorige keer."

Ik wil geen ploeg zien die terugplooit

Kompany ziet het als een test voor zijn jonge garde. En ook voor zichzelf... "Het is voor iedereen een test. Niemand staat boven de waarheid van het veld. Ik wil geen ploeg zien die terugplooit. Dat peper ik ze elke dag in. Maar ik geef hen natuurlijk ook een kader om dat te bereiken."

Club wacht met het vertrouwen van een ploeg die Anderlecht in de laatste vijf confrontaties klopte. "Ik zou ook geen schrik hebben als ik Brugge was", knikte Kompany. "Wij hebben onze eigen overtuiging en gaan op geen enkele manier terugkrabbelen. Hoe een andere ploeg denkt, is ons probleem niet."