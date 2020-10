POLL: Hoeveel kans maakt Club Brugge tegen de Russische reus, de Europese topschutter en de Belgische entente?

Club Brugge kent de drie hordes die genomen moeten worden om Europees te overwinteren. Met de kampioen van Rusland, het nummer twee uit Duitsland en het nummer drie uit Italië kreeg Club Brugge niet de grootste namen voorgeschoteld. Toch zal blauw-zwart zes keer vol aan de bak moeten.

Zenit Sint-Petersburg

Hoe de Champions League bereikt?

Zenit werd afgelopen seizoen voor de zesde keer in de geschiedenis landskampioen, met maar liefst vijftien punten voorsprong op dichtste achtervolger Lokomotiv Moskou.

Dit seizoen?

Na negen speeldagen deelt Zenit de leiding met Spartak Moskou, met twintig punten.

Spelers om in de gaten te houden?

Malcom: Brazilaanse flankaanvaller (23), die in het seizoen 2018/2019 nog uitkwam voor Barcelona.

Dejan Lovren: ervaren Koratische verdediger (31) die afgelopen zomer voor 12 miljoen overkwam van Liverpool.

Sardar Azmoun en Artem Dzyuba (foto): gevaarlijk spitsenduo van de Russen. Scoorden allebei al zes keer.

Coach?

Sergey Semak

Borussia Dortmund

Hoe de Champions League bereikt?

De Borussen eindigden als tweede in de Bundesliga, op ruime afstand (dertien punten) van het ongenaakbare Bayern München.

Dit seizoen?

Gestart met drie op zes in de Bundesliga. Eerder deze week werd in de strijd om de Duitse supercup nipt met 3-2 verloren van de concurrent uit Beieren.

Spelers om in de gaten te houden?

Belgische entente: Thomas Meunier, Axel Witsel, Thorgan Hazard.

Jadon Sancho: 20-jarige Engelsman die de voorbije maanden gelinkt werd aan een terugkeer naar zijn thuisland. Pijlsnelle flankaanvaller, die over een grote actieradius beschikt. Was vorig seizoen goed voor twintig doelpunten en evenveel assists in 44 officiële wedstrijden.

Erling Haaland: Noorse aanvaller (20), die alle kwaliteiten heeft om een van de beste spitsen ter wereld te worden: hij is snel, sterk en dodelijk efficiënt voor doel. Kwam in januari over van RB Salzburg en scoorde meteen dertien keer in vijftien Bundesliga-wedstrijden. Deed in de vorige CL-campagne Racing Genk haast op zijn eentje dood, met vier doelpunten in twee wedstrijden.

Coach?

Lucien Favre

Lazio Roma

Hoe de Champions League bereikt?

De Romeinen eindigden op een gedeelde derde plaats in de Serie A. De achterstand op kampioen Juventus bedroeg vijftien punten.

Dit seizoen?

Lazio behaalde drie op zes in de Serie A tot dusver. Afgelopen weekend ging het in eigen huis met de billen bloot tegen Atalanta (1-4).

Spelers om in de gaten te houden?

Silvio Proto en Jordan Lukaku: De twee Belgen in de selectie. Proto ligt in de lappemand, terwijl Lukaku dit seizoen nog niet van de bank kwam.

Adam Marusic: Ex-speler van onder meerKortrijk. Lazio Roma plukte deze flankspeler in 2017 voor 5,5 miljoen euro weg bij KV Oostende.

Sergej Milinkovic-Savic: 25-jarige Servische middenvelder, die nog een jaartje voor Racing Genk speelde. Deze zestienvoudige international heeft intussen 164 wedstrijden in de Serie A op de teller. Werd al vaak gelinkt aan Europese grootmachten, maar bleef tot dusver de Romeinen steeds trouw.

Ciro Immobile: Deze 30-jarige Italiaanse goalgetter kroonde zich afgelopen seizoen tot Europees topschutter door maar liefst 35 keer te scoren in 37 wedstrijden. Hij hield daarmee onder meer Lewandowski, Cristiano Ronaldo en Messi achter zich.

Coach?

Simone Inzaghi