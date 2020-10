Philippe Clement kan tegen Anderlecht wellicht niet rekenen op middenvelder na 'vreemde' blessure

Zondagmiddag staat de clash tussen Club Brugge en Anderlecht op het programma. De Brugse lappenmand is vrijwel leeg. Enkel Mitrovic is al geruime tijd out. Toch is ook Eder Balanta hoogst onzeker voor de partij tegen paars-wit.

Philippe Clement noemde het op de persconferentie vrijdag een 'vreemd verhaal', de blessure van de robuuste Colombiaanse middenvelder. Balanta kreeg meteen na de met 0-6 gewonnen partij tegen Essevee tijdens de loopsessie van invallers en bankzitters last aan de kuit. Bij onderzoek bleek dat er bloed zat tussen twee kuitspieren. "Wat enkel kan wijzen op een hard contact", aldus Clement. "Alleen kan Eder zich niet herinneren dat hij die dag in duel is gegaan. De kans is hoe dan ook klein dat hij tegen zondag fit geraakt."





