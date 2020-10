AA Gent reageert heel kordaat op vertrekeis van Roman Yaremchuk

AA Gent heeft voor zichzelf de 'affaire Yaremchuk' afgesloten. De spits uitte in de krant HLN zijn vertrekwens en ging er alles aan doen om een transfer af te dwingen. De Buffalo's hebben daar heel kordaat op gereageerd.

Ivan De Witte en Michel Louwagie waren bijzonder in hun wiek geschoten door de tweede démarche van de Oekraïner in een maand tijd. Eerst nam die het spelpeil onder Bölöni zwaar op de korrel en nu was er dus zijn eis om te mogen vertrekken.

Daar hebben ze deze middag kordaat een punt achter gezet. Yaremchuk kreeg te horen dat hij absoluut niet mag vertrekken en dat er zelfs geen sprake is dat ze zullen meewerken aan een transfer. Case closed?