OFFICIEEL: Charleroi plukt opvolger voor Busi weg bij KV Mechelen

Sporting Charleroi verkocht rechtsacher Maxime Busi op deadline day en nog geen uur later hebben de Carolo's al een opvolger te strikken.

Sporting Charleroi moest op zoek naar een nieuwe rechtsachter na het vertrek van Maxime Busi naar het Italiaanse Parma. De Zebra's vonden vrijwel meteen een opvolger bij KV Mechelen.

Jules Van Cleemput heeft maandagavond een driejarig contract getekend bij de competitieleider met optie op een extra jaar. De 23-jarige rechtsachter is een jeugdproduct van Malinwa en werd in 2016 even uitgeleend aan KSK Heist.