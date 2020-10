Clubicoon laat zijn licht schijnen op de zomerse transfers van Antwerp: "Roteren kan, al zie ik voorlopig vier certitudes"

Antwerp maakte naar goede gewoonte weer een bewogen dag van transfer deadline day. Er streken maar liefst vier nieuwkomers neer op de Bosuil. We blikten met Antwerp-icoon Cisse Severeyns terug op de mercato van Antwerp: "Van Defour en Mirallas dacht je ook dat ze alles moesten spelen."

Dag Cisse, genoten van deadline day?

Cisse Severeyns: "Ik ben er niet speciaal voor opgebleven, maar het was weer een bewogen dag zo te zien. Je weet dat Luciano D'Onofrio nog iets speciaals in petto heeft op de slotdag. Hij heeft een aantal spelers op zijn lijstje staan. Komen ze niet, dan komen ze niet, maar er zullen altijd wel enkele namen overblijven. Daar is hij een meester in. Hier en daar moet de club een financiële inspanning doen, maar er kunnen evengoed koopjes tussen zitten. Het is niet zo dat hij het geld door ramen en deuren gooit."

Wie was voor jou de grootste verrassing?

"Jordan Lukaku, absoluut. Hij is wat uit de picture verdwenen in België, maar hij heeft al voldoende bewezen dat hij een versterking is voor de ploeg. Met zijn kwaliteiten zou hij altijd moeten spelen, maar dat werd over Defour en Mirallas ook gezegd. Oké, Defour was niet altijd fit, maar ze waren geen onbetwiste titularissen."

Een centrale verdediger (Gelin) en een spits (Mbenza), dat waren de twee musts, toch?

"Ja, hoor. Aanvallend hebben ze nu zeker voldoende middelen. Ik ben benieuwd of dat gevolgen heeft voor het systeem. Ik zie in Mbenza een spits die kan wegen op een verdediging, maar ook iemand die beweeglijk is en rond Mbokani kan zwerven."

Met deze kern heeft Ivan Leko zeker voldoende middelen om in de competitie, de beker en de Europa League ten strijde te trekken.

"Hiermee kan je zeker roteren. Enerzijds zou je kunnen opperen om steeds de beste ploeg op te stellen. Anderzijds zit je met veel evenwaardige spelers en kan je zien hoe ze evolueren op training en op matchdagen. En zo zijn er veel spelers. In mijn ogen zijn er maar drie à vier certitudes."

Wie dan?

"Mbokani in de eerste plaats. Hij is de enige die niet moet verdedigen. Butez is ook zeker van zijn stekje tussen de palen, al hebben we van Beiranvand nog niet in actie gezien. Vervolgens is er Haroun. De aanvoerder neemt de ploeg op sleeptouw en geeft alles in elke match. De Laet, ten slotte, is sinds hij vorig jaar Juklerod kwam vervangen op de linksachter niet meer uit de ploeg verdwenen. Zij starten altijd en bij de rest kan je zien hoe ze trainen. Zelfs een Refaelov werd door Leko al een keertje op de bank gezet."

Aan de rest om zich te bewijzen dus! Om af te ronden: wat verwacht je van Antwerp met de nieuwe spelers?

"De achterstand op de top-4 is beperkt gebleven, maar de strijd voor play-off 1 wordt spannend. De plaatsen zijn extra duur dit jaar en met Standard, Club Brugge en Charleroi staan er stevige concurrenten bij de eerste vier. De nieuwkomers kunnen wat mij betreft alle vier versterkingen zijn, al zie je vaak dat ze een streepje voor hebben op de spelers die er al waren."