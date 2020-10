"Draag zorg voor hem": supporters van ex-clubs zien veel in nieuwe middenvelder Anderlecht

Josh Cullen is de nieuwe middenvelder van RSC Anderlecht. Veel weten wij eigenlijk nog niet over hem, maar in Engeland is hij alvast enorm gewaardeerd.

De supporters van zijn ex-clubs Charlton en West Ham United hebben alvast hun steun betuigt aan de middenvelder.

Potentieel

Ze hopen verder dat Anderlecht hem goed zal verzorgen en er iets van zal gaan maken. "Hij heeft het potentieel om echt een topmiddenvelder te worden."

"Je verdient een club die in je wil geloven", aldus nog een andere supporter. En zo waren er nog wel wat comments op de deal die het beste doen vermoeden.

Good luck @JoshCullen thanks for serving the hammers ⚒⚒⚒ anderlecht you get a hardworking player with a great cross and ability to pick out a long pass and drop it at a strikers feet. Take care of him — nolahammers (@NolaHammers) October 5, 2020

Take care of him, has the potential to become a very good Midfielder... Enjoy your time in Belgium Josh, hope you finally get your chance to shine at the top level!! — Neil Stevens (@4everAddickted) October 5, 2020