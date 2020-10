Naast Hazard en Van Crombrugge ontbreken er nog 14 Rode Duivels op training

De Rode Duivels hebben hun eerste collectieve training afgewerkt. Nu ja, het is echt wel koffiedik kijken met welke ploeg ze donderdag zullen aantreden, want er ontbraken maar liefst 14 spelers.

Momenteel kan Roberto Martinez kiezen uit deze spelers die op training waren: Michy Batshuayi, Christian Benteke, Sebastiaan Bornauw, Hans Vanaken, Leandro Trossard, Alexis Saelemaekers, Brandon Mechele, Timothy Castagne, Zinho Vanheusen, Joris Kayembe, Yari Verschaeren, Dedryck Boyata, Dodi Lukebakio, Simon Mignolet, Davy Roef, Divock Origi, Jérémy Doku en Leander Dendoncker.

Er ontbraken dus - naast Eden Hazard en Hendrik Van Crombrugge - 14 spelers: Vertonghen, Tielemans, Witsel, Alderweireld, Denayer, De Bruyne, Carrasco, Meunier, Courtois, Casteels, Praet, Chadli en Mertens.

De meesten onder hen zullen donderdag rust krijgen en pas zondag tegen Engeland er moeten staan. Mertens zit nog in quarantaine en over Alderweireld is er nog twijfel. Vertonghen komt niet. De kans is groot dat Martinez donderdag een ploeg uit de bovenste groep op het veld zet.